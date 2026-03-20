Frankenberger Honigautomat bietet Süßes rund um die Uhr

Mittweida
Damit seine Kunden besser an ihren Honig kommen, hat ein Imker einen Automaten aufgestellt. Doch kaufen kann man dort noch einiges mehr.
Schon seit 2006 verkauft Jonathan Gradt Gläser mit selbst hergestelltem Honig im Haus seiner Familie. „Kunden klingeln einfach und holen ihren Honig ab“, erzählt der Frankenberger. Doch es gab darunter auch welche, die kamen morgens um 6 Uhr oder abends 21 Uhr. „Da passierte es immer wieder mal, dass keiner zu Hause war und die Kunden leer...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.