Frankenberger Honigautomat bietet Süßes rund um die Uhr

Damit seine Kunden besser an ihren Honig kommen, hat ein Imker einen Automaten aufgestellt. Doch kaufen kann man dort noch einiges mehr.

Schon seit 2006 verkauft Jonathan Gradt Gläser mit selbst hergestelltem Honig im Haus seiner Familie. „Kunden klingeln einfach und holen ihren Honig ab“, erzählt der Frankenberger. Doch es gab darunter auch welche, die kamen morgens um 6 Uhr oder abends 21 Uhr. „Da passierte es immer wieder mal, dass keiner zu Hause war und die Kunden leer... Schon seit 2006 verkauft Jonathan Gradt Gläser mit selbst hergestelltem Honig im Haus seiner Familie. „Kunden klingeln einfach und holen ihren Honig ab“, erzählt der Frankenberger. Doch es gab darunter auch welche, die kamen morgens um 6 Uhr oder abends 21 Uhr. „Da passierte es immer wieder mal, dass keiner zu Hause war und die Kunden leer...