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Jonathan Gradt vor seinem Honigautomaten in der Äußeren Chemnitzer Straße in Frankenberg.
Jonathan Gradt vor seinem Honigautomaten in der Äußeren Chemnitzer Straße in Frankenberg. Foto: Ingolf Rosendahl
Im Angebot hat Gradt eigenen Honig und besondere Sorten aus verschiedenen Regionen.
Im Angebot hat Gradt eigenen Honig und besondere Sorten aus verschiedenen Regionen. Foto: Ingolf Rosendahl
Hobbyimker Jonathan Gradt hat 20 eigene Bienenvölker.
Hobbyimker Jonathan Gradt hat 20 eigene Bienenvölker. Foto: Ingolf Rosendahl
Jonathan Gradt vor seinem Honigautomaten in der Äußeren Chemnitzer Straße in Frankenberg.
Jonathan Gradt vor seinem Honigautomaten in der Äußeren Chemnitzer Straße in Frankenberg. Foto: Ingolf Rosendahl
Im Angebot hat Gradt eigenen Honig und besondere Sorten aus verschiedenen Regionen.
Im Angebot hat Gradt eigenen Honig und besondere Sorten aus verschiedenen Regionen. Foto: Ingolf Rosendahl
Hobbyimker Jonathan Gradt hat 20 eigene Bienenvölker.
Hobbyimker Jonathan Gradt hat 20 eigene Bienenvölker. Foto: Ingolf Rosendahl
Mittweida
Frankenberger Honigautomat bietet Süßes rund um die Uhr
Redakteur
Von Ingolf Rosendahl
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Damit seine Kunden besser an ihren Honig kommen, hat ein Imker einen Automaten aufgestellt. Doch kaufen kann man dort noch einiges mehr.

Schon seit 2006 verkauft Jonathan Gradt Gläser mit selbst hergestelltem Honig im Haus seiner Familie. „Kunden klingeln einfach und holen ihren Honig ab“, erzählt der Frankenberger. Doch es gab darunter auch welche, die kamen morgens um 6 Uhr oder abends 21 Uhr. „Da passierte es immer wieder mal, dass keiner zu Hause war und die Kunden leer...
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