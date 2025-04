Frontalcrash bei Jahnatal: Fahrer tödlich verletzt

Auf der B 169 sind am Samstagmorgen bei einem Überholmanöver zwei Autos zusammengestoßen.

Zu einem tödlichen Unfall ist es am Samstag auf der B 169 nahe der Grenze von Mittelsachsen gekommen – zwischen dem Naundorfer Ortsteil Weichteritz und dem Jahnataler Ortsteil Clantzschwitz. Laut Polizei war gegen 8.50 Uhr ein 65-Jähriger mit einem Skoda in Richtung Riesa unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen überholte er in einer Rechtskurve...