Geburtenrückgang in Frankenberg: Muss bald die erste Kita schließen?

Der mangelnde Nachwuchs und die Folgen für die Kitas der Stadt sind für Frankenbergs Bürgermeister Oliver Gerstner (CDU) seit Wochen das Top-Thema. Nun wird über eine Kita im Stadtrat diskutiert.

Die Weltbevölkerung besteht zur Hälfte aus jungen Menschen. Doch in Frankenberg sieht es anders aus. „Die Geburtenzahlen machen mir Sorgen", sagte Bürgermeister Oliver Gerstner schon vor zwei Monaten gegenüber der „Freien Presse". Der Geburtenknick, den es landesweit gibt, sei auch in der Stadt spürbar. „Wenn er sich so fortsetzt,...