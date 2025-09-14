Gehaltserhöhung für Erzieherinnen in Altmittweida

Mittweida
Altmittweida ist stolz auf die kommunale Kindertagesstätte und die Grundschule im Dorf. In beide Einrichtungen fließt viel Geld. Doch es gibt auch Sorgen.
Eine funktionierende Betreuung in der Kita und die Grundschule im Ort sind für Altmittweida enorm wichtig. Diese Ansicht vertraten Bürgermeister Jens-Uwe Miether (parteilos) und Gemeinderäte in ihrer jüngsten Sitzung. Der Ortschef informierte, dass er per Eilentscheidung das Erneuern der defekten und veralteten Sicherheitsbeleuchtung in der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.