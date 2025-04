Gesang in der Welt: Förderkreis lädt zu einem Konzert ins Rittergut Ehrenberg ein

Es findet um 15 Uhr im Forum der Künste statt. Was wird das Mittweidaer Ensemble Vielstimmig bieten?

Ehrenberg.

Zu einem Konzert mit dem Mittweidaer Ensemble Vielstimmig lädt der Förderkreis Centro Arte Monte Onore am Sonntag, 27. April, um 15 Uhr in das Kulturzentrum im ehemaligen Schloss und Rittergut Ehrenberg, Lochmühlenstraße 8, ein. Es findet im Forum der Künste unter dem Motto „Gesang in der Welt“ statt. Vielstimmig sei ein Kunstwort und soll auf eine Reihe von Synonymen hinweisen, heißt es in der Vorankündigung. Und es ist auch der Name des Ensembles des gemischten Chores Mittweida. Das Repertoire von Vielstimmig ist international und reicht von Gospel bis zu Liedern, welche immer in der jeweiligen Landessprache und mehrstimmig bis zu sechs Stimmen gesungen werden, informieren die Veranstalter weiter. (fp)