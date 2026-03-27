Großbaustelle Klinikum Mittweida: Wann ist der nächste Schritt geschafft?

Für Patienten wie Personal will das Krankenhaus bessere Bedingungen schaffen. Investiert wird zum Beispiel in die Geburten- und die Palliativstation und den Notfallbereich. Doch was tut sich gerade?

Wo medizinisches Personal und Besucher des Krankenhauses einmal Mittag essen gehen können, kann man sich schon gut vorstellen. Auch, wo sich Mutter und Kind von der Geburt erholen können. Die Neubauten am Klinikum Mittweida haben Form angenommen. Im Großprojekt, für das im Juni 2022 der Spatenstich erfolgte, investiert die Landkreis Mittweida... Wo medizinisches Personal und Besucher des Krankenhauses einmal Mittag essen gehen können, kann man sich schon gut vorstellen. Auch, wo sich Mutter und Kind von der Geburt erholen können. Die Neubauten am Klinikum Mittweida haben Form angenommen. Im Großprojekt, für das im Juni 2022 der Spatenstich erfolgte, investiert die Landkreis Mittweida...