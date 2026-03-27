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David Ksoll, Technischer Leiter im Krankenhaus Mittweida, auf der neuen gynäkologisch-geburtshilflichen Station, die im Pflegebau 3 entsteht.
David Ksoll, Technischer Leiter im Krankenhaus Mittweida, auf der neuen gynäkologisch-geburtshilflichen Station, die im Pflegebau 3 entsteht. Foto: EHL Media/Dietmar Thomas
David Ksoll, Technischer Leiter im Krankenhaus Mittweida, auf der neuen gynäkologisch-geburtshilflichen Station, die im Pflegebau 3 entsteht.
David Ksoll, Technischer Leiter im Krankenhaus Mittweida, auf der neuen gynäkologisch-geburtshilflichen Station, die im Pflegebau 3 entsteht. Foto: EHL Media/Dietmar Thomas
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Mittweida
Großbaustelle Klinikum Mittweida: Wann ist der nächste Schritt geschafft?
Redakteur
Von Franziska Bernhardt-Muth
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Für Patienten wie Personal will das Krankenhaus bessere Bedingungen schaffen. Investiert wird zum Beispiel in die Geburten- und die Palliativstation und den Notfallbereich. Doch was tut sich gerade?

Wo medizinisches Personal und Besucher des Krankenhauses einmal Mittag essen gehen können, kann man sich schon gut vorstellen. Auch, wo sich Mutter und Kind von der Geburt erholen können. Die Neubauten am Klinikum Mittweida haben Form angenommen. Im Großprojekt, für das im Juni 2022 der Spatenstich erfolgte, investiert die Landkreis Mittweida...
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