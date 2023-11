Große Hilfe für Stockcar-Fahrer: Markus aus Geringswalde will den Blutkrebs besiegen

Am Krankenhaus Mittweida gab es am Dienstag eine weitere Registrierungsaktion für den 33-jährigen Markus Guhrig, der an einer besonderen Form von Blutkrebs erkrankt ist. Helfen kann man auch weiterhin.

Es ist die Nadel im Heuhaufen, die immer noch gesucht wird. Aber viele Hundert Menschen aus der Region lassen sich derzeit als Stammzellspender testen, weil vielleicht genau sie helfen können. Hilfe braucht der 33-jährige Markus Guhrig aus Geringswalde, der an einer besonderen Form von Blutkrebs erkrankt ist. Seine Geschichte beschäftigt die... Es ist die Nadel im Heuhaufen, die immer noch gesucht wird. Aber viele Hundert Menschen aus der Region lassen sich derzeit als Stammzellspender testen, weil vielleicht genau sie helfen können. Hilfe braucht der 33-jährige Markus Guhrig aus Geringswalde, der an einer besonderen Form von Blutkrebs erkrankt ist. Seine Geschichte beschäftigt die...