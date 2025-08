Großeinsatz in Döbeln: Unbekannte Substanz im Einkaufsmarkt und in Drogerie sorgt für Atemwegsreizungen und Schwindel bei Kunden

In zwei Geschäften in Döbeln sorgte eine Substanz am Mittwochmittag für Schwindel und Atemwegsprobleme.

Zu einem Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst ist es am Mittwochmittag am Kaufland in Döbeln gekommen. Ersten Angaben zufolge wurde im Fahrstuhlschacht des Marktes eine unbekannte Substanz verteilt. Mehrere Kunden und Beschäftigte erlitten Atemwegsreizungen und Schwindel. Der Rettungsdienst behandelte elf Personen – vier mussten in... Zu einem Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst ist es am Mittwochmittag am Kaufland in Döbeln gekommen. Ersten Angaben zufolge wurde im Fahrstuhlschacht des Marktes eine unbekannte Substanz verteilt. Mehrere Kunden und Beschäftigte erlitten Atemwegsreizungen und Schwindel. Der Rettungsdienst behandelte elf Personen – vier mussten in...