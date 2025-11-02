Hainichen: Apfelaktion bringt 1.500 Euro für den nächsten Hilfstransport in die Ukraine

Seit Kriegsbeginn hat der Verein Communitas Hainichen 35 Hilfstransporte in die Ukraine organisiert. Doch die Spendenbereitschaft sinkt. Es braucht also neue Ideen. Zum Beispiel: eine Apfelernte.

Seit Kriegsbeginn hat der Verein Communitas Hainichen bereits 35 Sattelzüge mit Hilfsgütern in die Ukraine geschickt. Doch weil mit der Dauer des Krieges die Spendenbereitschaft sinkt, sind immer wieder neue Ideen gefragt. Daher hat der Vereinsvorstand um Uwe Anke kurzfristig freiwillige Helfer um sich gescharrt, um Bäume im Striegestaler...