Hainichen: Auto kollidiert beim Wenden mit Motorrad

Der Motorradfahrer wurde nur leicht verletzt. Doch es entstand hoher Sachschaden.

Hainichen.

Insgesamt 10.000 Euro Sachschaden ist bei einem Zusammenstoß nach einem Wendemanöver in Hainichen entstanden. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Dienstagnachmittag mitteilte, fuhr am Dienstagfrüh, kurz vor 6 Uhr, die 29-jährige Fahrerin eines Pkw Seat vom Fahrbahnrand der Gerichtsstraße in Hainichen los, um im weiteren Verlauf ihr Fahrzeug zu wenden. Dabei kollidierte das Auto mit einem nachfolgenden Krad Yamaha, teilte die Polizeidirektion Chemnitz weiter mit. Das Motorrad stieß durch den Anstoß auch noch gegen ein Grundstückstor. Der Motorradfahrer (60) stürzte und erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 10.000 Euro, hieß es. (fp)