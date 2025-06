Hainichen: Skoda prallt gegen Baum

Der 51-jährige Fahrer war vermutlich aus gesundheitlichen Gründen vom Weg abgekommen. Er musste ins Krankenhaus.

Hainichen.

Ein schwerer Unfall mit hohem Sachschaden hat sich am Montag, gegen 17.20 Uhr in Hainichen ereignet. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Dienstag mitteilte, war ein 51-jähriger Fahrer mit seinem Pkw Skoda von einem landwirtschaftlich genutzten Weg nahe der Pflaumenallee abgekommen, vermutlich aus gesundheitlichen Gründen, teilte die Polizeidirektion weiter mit. Der Pkw fuhr anschließend über ein Feld und stieß noch gegen einen Baum am Ufer eines Baches. Rettungskräfte mussten den Fahrer in ein Krankenhaus bringen, wo er stationär aufgenommen wurde. Der Skoda musste geborgen und anschließend abgeschleppt werden. Auf insgesamt etwa 21.000 Euro beläuft sich der Sachschaden, hieß es von der Polizei abschließend. (ds)