Hier wird Recht gesprochen: Das Amtsgericht in Döbeln.
Hier wird Recht gesprochen: Das Amtsgericht in Döbeln.
Mittweida
Hakenkreuz, Drogen, Stromklau: Das sind die nächsten Verhandlungen am Amtsgericht Döbeln
Von Ingolf Rosendahl
Die „Freie Presse“ informiert über ausgewählte Verhandlungen, die für die kommende Woche angekündigt sind. Sie sind öffentlich und finden am Amtsgericht Döbeln, Rosa-Luxemburg-Straße 16, statt.

Hakenkreuz: Eine 20-Jährige aus Leisnig soll im Dezember 2024 in Döbeln von ihrer Anschrift aus ein Foto von einem Mann mit einem tätowierten Hakenkreuz auf dem Rücken im Internet verbreitet haben. Nun steht die junge Frau wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen vor Gericht. 3. Februar, 11 Uhr, Sitzungssaal 203.
Mehr Artikel