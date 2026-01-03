MENÜ
Firmensitz der GSH Sachsen GmbH in Hartha in der Chemnitzer Straße.
Firmensitz der GSH Sachsen GmbH in Hartha in der Chemnitzer Straße. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas/Archiv
Firmensitz der GSH Sachsen GmbH in Hartha in der Chemnitzer Straße.
Firmensitz der GSH Sachsen GmbH in Hartha in der Chemnitzer Straße. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas/Archiv
Mittweida
Hartha: Produktion bei angeschlagener GSH GmbH läuft weiter
Redakteur
Von Ingolf Rosendahl
Der insolvente Spezialist für Zinkdruckgusslösungen kann zunächst bis mindestens Ende Juni 2026 weiter arbeiten. Wie kam das zustande?

Jüngster Fall einer Unternehmensinsolvenz in Mittelsachsen ist die GSH Sachsen GmbH in Hartha. Über deren Vermögen eröffnete das Amtsgericht Chemnitz am 10. November die vorläufige Insolvenzverwaltung. „Dirk Herzig vom Chemnitzer Standort der bundesweit vertretenen Kanzlei Schultze & Braun verschafft sich als vorläufiger Insolvenzverwalter...
