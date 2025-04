Hilfsgüter-Transport geht von Hainichen in die Ukraine

Unter den Gütern sind 60 Krankenhausbetten, die verschrottet werden sollten. Nun können sie Bedürftigen helfen. Am 5. April ist Angrillen der Firma Naturbrennstoffe in Hainichen. Dort kann ebenfalls gespendet werden.

Ehrenamtliche Helfer aus Hainichen haben Hilfsgüter auf die Reise geschickt. Am Montag kamen sie in der ukrainischen Stadt Lutsk an. Und die Hilfe geht weiter. „Von Freunden wurde uns am Tag der Beladung des letzten Lkw mitgeteilt, dass eine Klinik im Vogtland mehr als 60 Krankenhausbetten inklusive Nachtschränkchen und Matratzen kostenlos...