Hitze in Mittelsachsen: Waldbrandgefahr von Freiberg über Mittweida bis Rochlitz wächst

Mittweida
Über eine kostenlose App kann man sich informieren.
In der aktuellen Hitze steigt die Waldbrandgefahr in Mittelsachsen. Darüber informiert die kostenlose App „Waldbrandgefahr Sachsen“, über die sich bei Bedarf auch der Notruf wählen lässt. Während die Waldbrandgefahr in allen Regionen des Landkreises zu Wochenbeginn noch bei Gefahrenstufe 2 lag, galt am Mittwoch Gefahrenstufe 3. So lautet...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.