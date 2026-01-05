Mittweida
Belächelt von vielen aber in Europa auf dem Vormarsch: Für Hobby Horsing gibt es einen mitteldeutschen Kader. Der traf sich in Hainichen zum Training. Und das läuft längst richtig professionell.
Steckenpferd ist ein nicht mehr so gebräuchliches Wort für Hobby. Aber Steckenpferde sind wieder angesagt. Für viele Kinder und Jugendliche, die nun die Trendsportart Hobby Horsing mit einer Art Pferdeattrappe betreiben, ist dies längst ein ernsthafter Sport - eine Mischung aus Turnen, Leichtathletik und Reiten.
