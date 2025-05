Hochschule Mittweida mit Höhenflügen: Der Salto mit dem Mountainbike

Zum Bikeday an der Hochschule Mittweida zeigten die Mountainbiker der HSG ihr Können. Und der Namensgeber der Sporthalle gab sich auch die Ehre.

Die Welt auf zwei Rädern steht schon mal Kopf - wenn man zur HSG Mittweida gehört und dort Mountainbike fährt. Die Truppe zeigte am Mittwoch zum Bikeday der Hochschule Mittweida eine tolle Stunt Show an einer Rampe, zur Sicherheit über einem riesigen Airbag. Auf dem Gelände an der Lothar-Otto-Sporthalle an der Feldstraße, zu dem auch ein...