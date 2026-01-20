Ideen für das Leben auf dem Land in der Region Mittweida? Hier gibt es eine Finanzspritze

Mittweida
Die EU fördert im Gebiet „SachsenKreuz+“ kleinere und größere Projekte. Eine Bewerbungsfrist läuft bald ab.
Der ländliche Raum soll sich nachhaltig entwickeln und gestärkt werden – das wird von der EU unterstützt. In der Region „SachsenKreuz+“ kann weiterhin Fördergeld beantragt werden. Dies teilte das zuständige Regionalmanagement mit.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.