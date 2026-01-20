MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Für die Erneuerung der Fassade des Jugendclubs in Frankenau gab es Fördergeld.
Für die Erneuerung der Fassade des Jugendclubs in Frankenau gab es Fördergeld. Bild: Ingo Gringer/Archiv
Für die Erneuerung der Fassade des Jugendclubs in Frankenau gab es Fördergeld.
Für die Erneuerung der Fassade des Jugendclubs in Frankenau gab es Fördergeld. Bild: Ingo Gringer/Archiv
Mittweida
Ideen für das Leben auf dem Land in der Region Mittweida? Hier gibt es eine Finanzspritze
Redakteur
Von Franziska Bernhardt-Muth
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die EU fördert im Gebiet „SachsenKreuz+“ kleinere und größere Projekte. Eine Bewerbungsfrist läuft bald ab.

Der ländliche Raum soll sich nachhaltig entwickeln und gestärkt werden – das wird von der EU unterstützt. In der Region „SachsenKreuz+“ kann weiterhin Fördergeld beantragt werden. Dies teilte das zuständige Regionalmanagement mit.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20:39 Uhr
4 min.
Israel startet Zerstörung von UNRWA-Zentrale in Jerusalem
Bereits im Dezember wurde eine israelische Flagge über dem Gebäude gehisst (Archivbild).
Israelische Polizisten sind mit schwerem Gerät in das UNRWA-Hauptquartier in Ost-Jerusalem eingedrungen. Gebäude werden demoliert. Was steckt hinter dem Vorgehen gegen das UN-Palästinenserhilfswerk?
17:35 Uhr
4 min.
Mittweidas OB Ralf Schreiber: Stadt braucht Arbeitsplätze – und mehr Nachwuchs
Oberbürgermeister Ralf Schreiber bei seiner Rede zum Neujahrsempfang, in der er mehrfach Erich Maria Remarque zitierte.
Wie kann 2026 ein gutes Jahr für die Hochschulstadt mit ihren gut 13.600 Einwohnern werden? Der Oberbürgermeister spricht über Straßenbau, Firmenpleite, die Kita-Situation und das Klinikum.
Franziska Bernhardt-Muth
19.01.2026
4 min.
Mit Bildergalerie: Spektakuläre Polarlichter in der Nacht über Chemnitz und Sachsen
 18 Bilder
Polarlichter über dem Schloss Rochlitz.
Mit bloßem Auge waren in der Nacht Nordlichter am Himmel zu sehen, nicht nur in Chemnitz, sondern auch über Mittelsachsen, Erzgebirge, Landkreis Zwickau und dem Vogtland.
Anne Schwesinger
07.01.2026
4 min.
Bahnhofskur, neuer Parkplatz und noch mehr Skatespaß: Das plant Mittweida 2026 und 2027
Der rechte Teil des Bahnhofsgebäudes in Mittweida soll nun ebenfalls saniert werden, Co-Working-Räume entstehen.
Die Stadt hat ihren Haushaltsplan auf den Tisch gelegt. Mehrere Straßen sollen erneuert werden - und man will Geld für Feuerwehrleute, Schüler und Touristen ausgeben.
Franziska Bernhardt-Muth
07:40 Uhr
4 min.
Kann man heute wieder Polarlichter über Sachsen sehen?
Auch über Flöha waren die Polarlichter in der Nacht zu Dienstag mit bloßem Auge gut zu sehen.
Mancher ärgert sich vielleicht, dass er die tanzenden Polarlichter über Sachsen in der Nacht zum Dienstag verpasst hat. Wann gibt es die nächste Chance dazu?
Jürgen Becker
20:40 Uhr
2 min.
Haaland und Manchester City blamieren sich in Norwegen
Bei der Rückkehr von Erling Haaland (rechts) nach Norwegen setzte es für Manchester City einen Dämpfer
Manchester City hätte beim FK Bodö/Glimt einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale der Champions League machen können. Stattdessen verlieren die Engländer in Erling Haalands norwegischer Heimat.
Mehr Artikel