Idylle an der Talsperre Kriebstein lockt Ausflügler ins Freie

Strahlender Sonnenschein und klirrende Kälte an der Talsperre Kriebstein: Manche Gäste nahmen einen weiten Weg auf sich, um das zu erleben. Und es gab eine Überraschung am Kriebsteinsee.

Bei strahlendem Sonnenschein, Raureif und teils gefrorener Wasseroberfläche haben am Samstag einige wenige Ausflügler die Zeit nach den Weihnachtsfeiertagen für einen Spaziergang an der Talsperre Kriebstein genutzt. Dazu zählten Lars, Beatrice und Nele Wittig aus Pockau. Sie waren zuletzt vor 15 Jahren anlässlich des Talsperrenfests am Hafen... Bei strahlendem Sonnenschein, Raureif und teils gefrorener Wasseroberfläche haben am Samstag einige wenige Ausflügler die Zeit nach den Weihnachtsfeiertagen für einen Spaziergang an der Talsperre Kriebstein genutzt. Dazu zählten Lars, Beatrice und Nele Wittig aus Pockau. Sie waren zuletzt vor 15 Jahren anlässlich des Talsperrenfests am Hafen...