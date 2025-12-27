MENÜ
Nele Wittig mit Labrador Bruno war zuletzt vor 15 Jahren zum Talsperrenfest an dieser Stelle im Hafen der Talsperre. Am Samstag unternahm sie einen Tagesausflug an den Ort, um zu sehen, was sich hier verändert hat.
Einige Spaziergänger, darunter Lars, Beatrice und Nele Wittig aus Pockau (v.li.) sind am Samstag zum Hafen der Talsperre Kriebstein gekommen.
Nur wenige Menschen haben am Samstag im Sonnenschein einen Rundgang der Talsperre in Lauenhain unternommen.
Yvette Walter, Inhaberin der Gaststätte Talgut, kredenzte am Samstag ihren Gästen Hausmannskost wie Roulade oder Rinderzunge.
Mittweida
Idylle an der Talsperre Kriebstein lockt Ausflügler ins Freie
Redakteur
Von Jan Leißner
Strahlender Sonnenschein und klirrende Kälte an der Talsperre Kriebstein: Manche Gäste nahmen einen weiten Weg auf sich, um das zu erleben. Und es gab eine Überraschung am Kriebsteinsee.

Bei strahlendem Sonnenschein, Raureif und teils gefrorener Wasseroberfläche haben am Samstag einige wenige Ausflügler die Zeit nach den Weihnachtsfeiertagen für einen Spaziergang an der Talsperre Kriebstein genutzt. Dazu zählten Lars, Beatrice und Nele Wittig aus Pockau. Sie waren zuletzt vor 15 Jahren anlässlich des Talsperrenfests am Hafen...
