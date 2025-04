Imbiss für Feinschmecker im Stadtpark Hainichen: „Apotheke im Park“ startet Ostern noch auf der Baustelle

Hainichen. Noch wird am Imbiss „Apotheke“ im Park in Hainichen gebaut, doch der Termin für die Eröffnung zu Ostern steht. Es hat sich einiges getan, nicht nur die Speisekarte wurde erweitert - es gibt auch neue Aktionstage.

Die „Apotheke im Stadtpark“ will in die fünfte Saison starten. Am Mittwoch stand aber noch ein Bagger vor dem Imbiss gleich neben dem Damwildgehege im Stadtpark Hainichen. Was ist da los?