In Chemnitz und Etzdorf zuhause: Die Kunst von Guido Günther

Kunst ist sein Lebensmittelpunkt. Guido Günther beeindruckt mit Graffiti, Zeichnung und Fassadenmalerei. Die Rebel Art Galerie zeigte eine Auswahl.

Guido Günther ist ein Wanderer zwischen den Welten. Der Künstler und Geschäftsführer der Rebel Art GmbH stellt in Chemnitz aus und setzt zugleich das stillgelegte Umspannwerk in Striegistal unter Strom. Bekannt ist das Etzdorfer Industriedenkmal für das „Uwe“-Kunstfestival. Dorthin ist inzwischen auch Rebel Art umgezogen. Am zweiten...