Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bild: Andreas Seidel
Bild: Andreas Seidel
Mittweida
In Chemnitz und Etzdorf zuhause: Die Kunst von Guido Günther
Redakteur
Von Ingolf Rosendahl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Kunst ist sein Lebensmittelpunkt. Guido Günther beeindruckt mit Graffiti, Zeichnung und Fassadenmalerei. Die Rebel Art Galerie zeigte eine Auswahl.

Guido Günther ist ein Wanderer zwischen den Welten. Der Künstler und Geschäftsführer der Rebel Art GmbH stellt in Chemnitz aus und setzt zugleich das stillgelegte Umspannwerk in Striegistal unter Strom. Bekannt ist das Etzdorfer Industriedenkmal für das „Uwe“-Kunstfestival. Dorthin ist inzwischen auch Rebel Art umgezogen. Am zweiten...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20:41 Uhr
4 min.
Leipzigs Aufsteiger-Serie hält auch gegen Köln
Assan Ouedraogo (M, RB Leipzig) bejubelt bei seinem Startelf-Debüt auch sein Tor-Debüt im RB-Trikot.
Mit dem dritten Sieg in Serie hat RB Leipzig das 0:6 von München zum Auftakt endgültig verarbeitet. Gegen Köln setzt RB eine Langzeit-Serie fort. Ein schon aussortierter Profi wird besonders begrüßt.
Frank Kastner, dpa
08.06.2025
4 min.
Etzdorf elektrisiert: Kunstfestival auf flachem Land ist Magnet für Großstädter und Gäste aus ganz Deutschland
Guido Günther, Geschäftsführer der Chemnitzer RebelArt GmbH mit Ableger in Etzdorf, vor einer Wand mit seinen Leinwänden.
Beim 3. „Uwe“-Kunstfestival zu Pfingsten in Etzdorf nahe der Kulturhauptstadt Chemnitz kommen Kreative und Publikum aus ganz Deutschland zusammen. Was ist das Geheimnis hinter dem wachsenden Erfolg?
Ingolf Rosendahl
17.09.2025
4 min.
„So etwas habe ich noch nicht erlebt“ – Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
11:00 Uhr
2 min.
Chemnitzer Hallenkunst-Ausstellung zeigt Entwicklung der Graffiti- und Street-Art-Bewegung
Noch bis zum 12. Oktober können unter anderem Arbeiten von mehr als 70 Künstlerinnen und Künstlern in der Markthalle besichtigt werden.
Galina Pönitz
07:00 Uhr
4 min.
Vom Elektroauto zurück zum Verbrenner: VW-Werker aus Zwickau sollen jetzt in Wolfsburg mit anpacken
Ein Mitarbeiter steht im VW-Stammwerk in Wolfsburg vor der Karosserie eines Tayron.
Im Werk in Zwickau sucht Volkswagen jetzt nach Mitarbeitern, die freiwillig für eine Weile ins Stammwerk nach Niedersachsen wechseln. Das rechnet sich nicht nur für die Beschäftigten.
Jan-Dirk Franke
20:24 Uhr
4 min.
Auf Kane ist Verlass: FC Bayern siegt zum Oktoberfest-Start
Harry Kane war nicht nur vom Punkt treffsicher.
Drei Tore von Harry Kane bescheren der neu formierten Münchner Mannschaft drei Punkte gegen Hoffenheim. Der HSV jubelt über das erste Tor und den ersten Sieg. Leipzig gewinnt im Spätspiel gegen Köln.
Mehr Artikel