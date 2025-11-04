Internet- und Fernsehstörung in Hainichen behoben: 2000 Anschlüsse betroffen

Die Leistungen des Anbieters Pyur konnten über einen Tag lang nicht genutzt werden. Ein Sprecher des Unternehmens nennt die Ursache.

Kein Internet, kein Fernsehen: Im Bereich Hainichen ist seit Montagnachmittag für länger als einen Tag eine Vielzahl an Personen von einer Störung im Netz betroffen gewesen. „Am gestrigen Nachmittag wurde ein Kabelschaden auf einem Feld im Umkreis von Hainichen festgestellt. Ursache hierfür war ein Pflug“, teilte Tim Stiehl, Sprecher des...