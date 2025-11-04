Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
In Hainichen gab es eine Störung im Telekommunikationsnetz.
In Hainichen gab es eine Störung im Telekommunikationsnetz. Bild: Jan Woitas/dpa/Archiv
In Hainichen gab es eine Störung im Telekommunikationsnetz.
In Hainichen gab es eine Störung im Telekommunikationsnetz. Bild: Jan Woitas/dpa/Archiv
Update
Mittweida
Internet- und Fernsehstörung in Hainichen behoben: 2000 Anschlüsse betroffen
Redakteur
Von Franziska Bernhardt-Muth
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Leistungen des Anbieters Pyur konnten über einen Tag lang nicht genutzt werden. Ein Sprecher des Unternehmens nennt die Ursache.

Kein Internet, kein Fernsehen: Im Bereich Hainichen ist seit Montagnachmittag für länger als einen Tag eine Vielzahl an Personen von einer Störung im Netz betroffen gewesen. „Am gestrigen Nachmittag wurde ein Kabelschaden auf einem Feld im Umkreis von Hainichen festgestellt. Ursache hierfür war ein Pflug“, teilte Tim Stiehl, Sprecher des...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10:00 Uhr
2 min.
Nach tödlichem Arbeitsunfall im Erzgebirge: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Infolge des Arbeitsunfalls war ein Rettungshubschrauber (Symbolbild) im Einsatz.
Nach einem Arbeitsunfall im Crottendorfer Ortsteil Walthersdorf wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt. Was bisher bekannt ist.
Annett Honscha
24.09.2025
1 min.
Stundenlanger Ausfall bei Netzanbieter Pyur am Dienstagabend in Plauen: Das war der Grund
Eine Störung hat am Dienstagabend für Ausfälle beim Netzanbieter Pyur gesorgt.
Kein Internet, kein TV, kein Telefon – viele Plauener Pyur-Kunden hatten am Dienstagabend das Nachsehen. Nun hat sich das Unternehmen geäußert.
Nancy Dietrich
30.10.2025
1 min.
Wochenmarkt in Hainichen: Umzug ab Januar
Der Wochenmarkt in Hainichen findet bislang auf dem Marktplatz statt.
Der Technische Ausschuss hat am Mittwoch eine wichtige Änderung beschlossen. Die Idee kam von Gewerbetreibenden am Markt.
Franziska Bernhardt-Muth
22:01 Uhr
2 min.
Niners Chemnitz verlieren nach klarer Führung im Eurocup
Trainer Rodrigo Pastore und die Bundesliga-Basketballer der Niners Chemnitz kassierten beim Eurocup-Spiel in Bourg-en-Bresse eine knappe Niederlage. (Archiv)
Die dezimierten Chemnitzer Bundesliga-Basketballer kassieren im Eurocup erneut eine knappe Auswärtsniederlage. Nach einem aufopferungsvollen Kampf geht ihnen am Ende die Kraft aus.
22:10 Uhr
2 min.
Erdbeobachtungssatellit Sentinel-1D ins All gestartet
Der neue Erdbeobachtungssatellit soll vom Kontrollzentrum aus gesteuert werden. (Archivbild)
Er soll Daten über die Erde sammeln, zu Oberflächenveränderungen aber auch für den Katastrophenschutz. Jetzt ist ein weiterer Satellit des Copernicus-Programms unterwegs.
03.11.2025
5 min.
Erzgebirge im Fokus: Neun potenzielle Endlagerflächen für Deutschlands Atommüll in Sachsen
Im aktuellen Sachstand der BGE sind nur noch neun Teilflächen in Sachsen als mögliche Atommüllendlager übrig (blau gekennzeichnet).
Freude bei der Kirchberger Bürgermeisterin: Nach langem Bangen ist das Umfeld des Ortes als Standort ausgeschlossen. Dafür rücken die Räume Annaberg-Buchholz, Olbernhau, Seiffen, Freiberg und Ostsachsen in den direkten Fokus der Endlagersucher.
Jens Eumann
Mehr Artikel