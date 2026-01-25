Ist Mittelsachsen Spitzenreiter beim Windkraft-Ausbau?

Mittweida
Mit 191 Windkraftanlagen und 78 Anträgen für weitere Windräder scheint das festgelegte Flächenziel für den Landkreis erfüllt. Doch ein Döbelner Windkraftexperte sieht noch Luft nach oben beim Ausbau.
Es scheint, als hätte Mittelsachsen beim Ausbau der Windkraft nicht nur das gesetzlich vorgegebene Flächenziel für das Jahr 2032 bereits erreicht, sondern ist im Vergleich der Landkreise in Sachsen längst Spitzenreiter. Dafür sprechen auch Zahlen aus dem Jahresbericht der Kreisverwaltung für 2025. In Mittelsachsen sind mit Stand November...
