„Ja, ich komme“: Wie eine Zahnarztpraxis in Mittweida Verstärkung fand

Zahnärzte in der Region suchen händeringend Nachfolger. Junge Ärzte zieht es eher in die Großstädte. Auch Beate Heilmann suchte verzweifelt nach Unterstützung für ihre Praxis in Mittweida. Wie sie die fand und warum das einen langen Atem brauchte.

Nicht nur Patienten fällt es in der Region schwer, einen Zahnarzt zu finden. Auch den Zahnärzten selbst ergeht es so, wenn sie auf der Suche nach einem Nachfolger sind oder - wie im Fall der Praxis von Beate Heilmann in Mittweida - ihr Team erweitern wollen. Nicht nur Patienten fällt es in der Region schwer, einen Zahnarzt zu finden. Auch den Zahnärzten selbst ergeht es so, wenn sie auf der Suche nach einem Nachfolger sind oder - wie im Fall der Praxis von Beate Heilmann in Mittweida - ihr Team erweitern wollen.