Jubiläumsfest in Weinsdorf: Der Heimatverein feiert sein 30-jähriges Bestehen

Der Heimatverein Weinsdorf kann in wenigen Wochen auf eine 30-jährige Geschichte zurückblicken. Das Jubiläum soll am 9. und 10. Juni auf dem Festgelände an der Straße Am Eichberg mit den Einwohnern des Rossauer Ortsteils und Gästen gefeiert werden. Mit großer Leidenschaft planen Vorstand und Mitglieder ein Kinder- und Dorffest, das Tradition, Spaß...