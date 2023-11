Junge Frau war zu schnell: Jaguar kracht bei Frankenberg auf der A 4 in Leitplanke

Die Fahrerin eines Autos aus Großbritannien verursachte bei Frankenberg auf der A 4 einen Unfall mit hohem Sachschaden. Es bleibt bei einem Verdacht.

Zum Unfall am Freitagmittag auf der A 4 sind jetzt erste Ermittlungsergebnisse bekannt geworden. Am Steuer des Sportwagens saß demnach eine 25-jährige Frau. Der Jaguar ist in Großbritannien zugelassen. „Bei Schneeregen und mit Schneematsch bedeckter Fahrbahn kam das Fahrzeug offenbar aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von...