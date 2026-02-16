Kita-Schließung droht: Wo in Mittelsachsen wenige Kinder auf viele Plätze treffen

Mittweida
Sinkende Geburtenzahlen in Mittelsachsen zwingen viele Kommunen, über den Abbau von Betreuungsplätzen in Krippen und Kindergärten zu entscheiden. Welche Orte jetzt in den Fokus rücken.
Sinkende Geburtenzahlen in Mittelsachsens Kommunen führen zu geringen Anmeldezahlen in Kindertagesstätten. Der schwindende Bedarf an Betreuungsplätzen führt in vielen Orten zur Frage: Wie können Kapazitäten heruntergefahren werden? Im schlimmsten Fall droht die Schließung von Kitas. „Das ist in Sachsen so, in Mittelsachsen und eben auch...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.