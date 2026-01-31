„Klein gegen Groß“ in der ARD: So hat sich Kurt (9) aus Striegistal bei Kai Pflaume geschlagen

Kurt aus Mittelsachsen gegen „TV-Total“-Moderator Sebastian Pufpaff. Das war eines der Duelle am Samstagabend in der neuen Folge der TV-Show „Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell“.

Wer kennt alle deutschen Autokennzeichen - und die aus Österreich und der Schweiz noch dazu? Kurt aus Striegistal hat sie alle drauf, und dies wollte er nun vor Fernsehpublikum beweisen. Am Samstagabend lud Moderator Kai Pflaume im Ersten zu einer neuen Folge von „Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell“ ein. Zehn Duelle von Kindern mit...