MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Mittelsachsen
  • |
  • Mittweida
  • |

  • Kommentar zum geplanten DRK-Zentrum in Hainichen: Warum frühe Informationen Konflikte entschärfen kann

Könnte zum Drehkreuz für Soziales werden: Das DRK hat Interesse am früheren Jobcenter in Hainichen.
Könnte zum Drehkreuz für Soziales werden: Das DRK hat Interesse am früheren Jobcenter in Hainichen. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Könnte zum Drehkreuz für Soziales werden: Das DRK hat Interesse am früheren Jobcenter in Hainichen.
Könnte zum Drehkreuz für Soziales werden: Das DRK hat Interesse am früheren Jobcenter in Hainichen. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Meinung
Mittweida
Kommentar zum geplanten DRK-Zentrum in Hainichen: Warum frühe Informationen Konflikte entschärfen kann
Redakteur
Von Manuel Niemann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das neue DRK-Zentrum in Hainichen soll Beratung, Pflege und Ausbildung bündeln und Jugendlichen sowie Migranten Hilfe bieten. Der Verband informiert frühzeitig, weil das Vertrauen schaffen kann.

Transparenz kommt oft spät, wenn Migrations- und Jugendhilfe betroffen sind. Es sind Reizthemen, die schnell populistisch vereinnahmt werden. In der Kritik stehen dann oft Orte, die eigentlich Menschen Hilfe bieten sollen. Verantwortungsträger sind vorsichtiger geworden, welche Informationen sie preisgeben. Dabei könnten sie allzu lauten...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17.12.2025
3 min.
Einbruchserie mit Folgen: Ex-Jugendclub in Hainichen nach Wasserschaden vor dem Aus
Die Stadt Hainichen will den ehemaligen Hort in Wiesenstraße 12 verkaufen.
Erst Diebstahl, dann Wasserschaden: Mehrere Einbrüche machen dem alten Jugendclub in der Wiesenstraße ein Ende. Die Stadt Hainichen plant einen Neustart für die Jugendarbeit an einem anderem Ort.
Manuel Niemann
17.12.2025
3 min.
„Galerie Roter Turm“: Diese Geschäfte schließen im Chemnitzer Einkaufszentrum
In dem Chemnitzer Einkaufszentrum in der Innenstadt schließt schon bald der nächste Laden.
In der Mall werden zwei weitere Läden demnächst schließen. Für eine Fläche gibt es einen Nachmieter, sagt der Centermanager. Und was bringt dem Center der „Secret Packs“-Automat?
Denise Märkisch
12:00 Uhr
4 min.
Christmarkt: Syrische Familie bringt den Geschmack von Damaskus nach Freiberg
Christmarkt auf dem Freiberger Obermarkt: Faten Alhatar bietet syrische Spezialitäten wie Falafel und Baklava – Pistazien in Blätterteig (Bild) an.
Shawarma, Falafel und Süßigkeiten aus Damaskus: Auf dem Freiberger Christmarkt zeigt Familie Al Oulabi, wie syrische Küche im Imbiss-Format und mit Weihnachtsmusik im Hintergrund schmeckt.
Heike Hubricht
18:03 Uhr
5 min.
Sachen gibt’s: Wie ein Atomkraftwerk beinahe den Traum eines Limbacher Triathleten vom Ironman auf Hawaii zerstörte
Da war die Welt noch in Ordnung: Alexander Kunze nach dem Zieleinlauf in Chattanooga Da dachte er noch, er habe die Quali für Hawaii 2026 gepackt.
Alexander Kunze hat schon sehr viel erlebt – tolle wie tragische Momente. In diesem Sommer kam eine weitere ziemlich verrückte Story dazu – mit einem Happy End, das nicht ganz billig war.
Thomas Reibetanz
02.12.2025
2 min.
Hainichen: Trinkwasser-Havarie führt zu Vollsperrung in der Innenstadt
Wegen einer Havarie ist Bahnhofstraße in Hainichen ab Mittwoch gesperrt.
Wegen eines Rohrbruchs bleibt die Bahnhofstraße in Hainichen bis Freitag gesperrt. Der Verkehr wird über den Markt und die Gerichtsstraße umgeleitet.
Manuel Niemann
18:10 Uhr
1 min.
Flugzeug am Regionalflughafen in North Carolina abgestürzt
Ein Flugzeug ist an einem Regionalflughafen in North Carolina abgestürzt.
Ein Geschäftsflugzeug stürzt im US-Bundesstaat North Carolina ab. Medien berichten von mehreren Toten. Über der Landebahn ist eine dunkle Rauchwolke zu sehen.
Mehr Artikel