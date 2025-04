„Krach am Bach“ in Hainichen gibt es nicht mehr: Jugendclub lädt nun zu „Kramba“ ein

Neuanfang nach den fremdenfeindlichen Parolen beim Dorffest im Vorjahr: Der Jugendclub Berthelsdorf will bei Mittelsachsens größter Jugendfete mögliche Vorfälle verhindern und konsequent gegen Störer vorgehen.

Druckfrisch liegen die aufwändig gestalteten Tickets für Mittelsachsens größte Jugendfete nun in den Filialen der Sparkasse in Hainichen, Frankenberg, Mittweida und erstmals auch in Flöha. Am Pfingstsonntag lädt der Jugendclub Berthelsdorf (JCB) wieder auf sein Gelände in Hainichen ein. Doch der seit mehr als 20 Jahren bekannte Name...