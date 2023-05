"Krach am Bach": So läuft Mittelsachsens größte Jugendparty

Hainichen.

Am Pfingstsonntag verwandelt sich die Wiese in Hainichen, auf der sonst die Kühe stehen, zu Mittelsachsens größter Jugendfete: "Krach am Bach". Rund 3500 Gäste feiern ausgelassen auf dem Gelände des Jugendclubs Berthelsdorf (JCB) an der Berthelsdorfer Straße 52 in Hainichen. (fp)