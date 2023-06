Kultursommer in Mittelsachsen mit der Olsenbande und einer Krönung

Fast 40 Veranstaltungen in 30 Orten des Landkreises bietet der Mittelsächsische Kultursommer (Miskus) in diesem Jahr. Der gleichnamige Verein mit Sitz in Hainichen hat nun Höhepunkte des Programms für die 30. Saison vorgestellt und die finanzielle Lage als Veranstalter eingeordnet. Der Etat ist mit rund 730.000 Euro der höchste in der...