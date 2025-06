Lärm in der Lerchenstraße: Abendlicher Polizeieinsatz in Frankenberg

Ein Vorfall an der Lerchenstraße erregt bei Facebook Aufsehen. Die Polizei rückte an, nachdem es Beschwerden wegen Ruhestörung gab. Was war los?

Aus einem Haus an der Lerchenstraße drangen am Donnerstag laute Musik und Gegröle. „Bei uns ging die Information 20.45 Uhr ein", sagte Polizeihauptkommissar Alexander Reh von der Polizeidirektion Chemnitz (PD). Vor Ort fanden die Besatzungen von drei Einsatzfahrzeugen eine Party vor. „In deren Umfeld kam es zu einer verbalen...