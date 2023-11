Lässt sich im Prozess gegen Gil Ofarim die Wahrheit mit Videos beweisen? Verteidiger sind skeptisch

Zum Auftakt des vielbeachteten Verfahrens gegen den Musiker unter anderem wegen falscher Verdächtigungen und Verleumdung hat einer seiner Anwälte sein Plädoyer zum Fall quasi vorweggenommen. Er stellte dabei auch die Bedeutung der noch folgenden Aussage des als Sachverständigen berufenen Forensik-Professors Dirk Labudde aus Mittweida in Frage.

Eigentlich wird ein Plädoyer erst am Ende einer Gerichtsverhandlung erwartet. Im Fall der vielbeachteten Verhandlung gegen den Musiker Gil Ofarim in Leipzig ist das anders. Zum Prozessauftakt am Dienstag hat dessen Anwalt Alexander Stevens eine Einschätzung zu den bisherigen Ermittlungen und insbesondere zur Bewertung von Beweisen vorgenommen....