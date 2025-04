Landeserntedankfest Sachsen 2024 in Mittweida

Mittweida/​Frankenau 2 min.

Was man in Mittweida mit 2500 Blüten in Rot und Gelb gestalten kann

Die Gärtnerei Starke in Frankenau fertigte ein Blumenmotiv für den Festumzug zum Landeserntedankfest in Mittweida. Am Sonntag war es in voller Pracht zu sehen.