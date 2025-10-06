Leisnig: Unfall auf der A 14 Richtung Leipzig löst Polizeieinsatz aus

Mittweida
Gegen 4 Uhr hat es auf der Autobahn 14 zwischen Leisnig und Mutzschen eine Kollision gegeben. Bei Regen kollidierten ein Pkw und ein Lkw miteinander.
Die Polizei musste in der Nacht von Sonntag auf Montag zu einem Unfallort auf der Autobahn 14 ausrücken. Nach bisherigen Informationen hatte es einen Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Lkw gegeben. Laut bisherigen Erkenntnissen war gegen 4 Uhr auf der Strecke zwischen Leisnig und Mutzschen ein Skoda bei Regen und nasser Fahrbahn in...
