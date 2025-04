Lidl in Frankenberg: Discounter begründet vorübergehende Schließung

Der Markt an der Chemnitzer Straße in Frankenberg hatte am Mittwoch wegen „vorübergehender Ereignisse“ verspätet geöffnet. Lidl nennt nun den Grund.

Ein Schild mit der Aufschrift „wegen vorübergehender Ereignisse geschlossen" hat am Mittwochmorgen die Kunden des Lidl-Markts in Frankenberg verunsichert. Die Filiale an der Chemnitzer Straße 59 öffnete zunächst gar nicht, wie die Pressestelle des Discounters bestätigte. Mittlerweile können die Kunden dort wieder einkaufen, zunächst mit...