Regionale Nachrichten und News
Das Unternehmen Cotesa in Mittweida gehört zu den Firmen, die zur Spätschicht öffnen.
Das Unternehmen Cotesa in Mittweida gehört zu den Firmen, die zur Spätschicht öffnen. Bild: Jan Leißner
Mittweida
Luftfahrt, Hygiene und Innenausbau: Mittelsächsische Unternehmen öffnen Türen zur Spätschicht
Redakteur
Von Julia Czaja
Die Spätschicht in Mittelsachsen bietet am 14. November Einblicke in die Welt der Luftfahrt bis zu Hygieneartikeln. Der Abend gewährt Neugierigen und Jobsuchenden Blicke hinter die Kulissen.

Zugegeben, Schichtdienste sind nicht für alle Arbeitnehmer die perfekten Arbeitszeiten. Aber es gibt eine Spätschicht, die in einigen Tagen stattfindet und die sich keiner entgehen lassen sollte, da sie viel Abwechslung bietet. Am Freitag, 14. November, haben Jobsuchende und Neugierige nämlich die Gelegenheit, Einblicke in sechs regionale...
