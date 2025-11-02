Luftfahrt, Hygiene und Innenausbau: Mittelsächsische Unternehmen öffnen Türen zur Spätschicht

Mittweida
Die Spätschicht in Mittelsachsen bietet am 14. November Einblicke in die Welt der Luftfahrt bis zu Hygieneartikeln. Der Abend gewährt Neugierigen und Jobsuchenden Blicke hinter die Kulissen.
Zugegeben, Schichtdienste sind nicht für alle Arbeitnehmer die perfekten Arbeitszeiten. Aber es gibt eine Spätschicht, die in einigen Tagen stattfindet und die sich keiner entgehen lassen sollte, da sie viel Abwechslung bietet. Am Freitag, 14. November, haben Jobsuchende und Neugierige nämlich die Gelegenheit, Einblicke in sechs regionale...
