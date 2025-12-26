Mann am Bahnhof Hainichen verletzt: Polizei sucht Zeugen

Am ersten Weihnachtsfeiertag wurde ein Mann in Hainichen verletzt. Jugendliche hatten ihn angegriffen. Die Polizei sucht Zeugen.

In Hainichen ist am ersten Weihnachtsfeiertag ein 24-Jähriger verletzt worden. Er war mit Bekannten von Chemnitz nach Hainichen mit der Citybahn unterwegs. Als sie vor dem Bahnhofsgebäude in Hainichen waren, zündeten in unmittelbarer Nähe vier bis fünf Jugendliche Böller. Der junge Mann forderte die Jugendlichen auf, das zu unterlassen....