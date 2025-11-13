Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Ein Mann hat mit 1,4 Promille in Altmittweida einen Unfall verursacht.
Ein Mann hat mit 1,4 Promille in Altmittweida einen Unfall verursacht. Bild: Symbolfoto: Sina Schuldt/dpa
Ein Mann hat mit 1,4 Promille in Altmittweida einen Unfall verursacht.
Ein Mann hat mit 1,4 Promille in Altmittweida einen Unfall verursacht. Bild: Symbolfoto: Sina Schuldt/dpa
Mittweida
Mann fährt in Altmittweida unter Alkoholeinfluss gegen Auto
Redakteur
Von Konrad Rüdiger
1,42 Promille „pustete“ ein Mann am Mittwochabend und musste daraufhin zur Blutentnahme. Eine Anzeige folgte auf dem Fuße.

Altmittweida.

Ein Kleinbus-Fahrer ist am Mittwochabend nach einem Unfall in Altmittweida von der Polizei als Alkoholsünder ertappt worden. Laut Polizei fuhr der Fahrer eines Nissan-Kleinbusses gegen 20.45 Uhr auf einem Parkplatz an der Hauptstraße rückwärts und stieß dabei gegen einen parkenden Ford-Geländewagen. Es entstand Sachschaden an den Fahrzeugen in Höhe von insgesamt etwa 1500 Euro. Verletzt wurde niemand. Der Kleinbus-Fahrer musste dennoch in eine Klinik - zur Blutentnahme. Denn ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von umgerechnet 1,42 Promille. Der Mann sieht nun den Folgen einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr entgegen. (kru)

