Mann fährt in Altmittweida unter Alkoholeinfluss gegen Auto

1,42 Promille „pustete“ ein Mann am Mittwochabend und musste daraufhin zur Blutentnahme. Eine Anzeige folgte auf dem Fuße.

Altmittweida.

Ein Kleinbus-Fahrer ist am Mittwochabend nach einem Unfall in Altmittweida von der Polizei als Alkoholsünder ertappt worden. Laut Polizei fuhr der Fahrer eines Nissan-Kleinbusses gegen 20.45 Uhr auf einem Parkplatz an der Hauptstraße rückwärts und stieß dabei gegen einen parkenden Ford-Geländewagen. Es entstand Sachschaden an den Fahrzeugen in Höhe von insgesamt etwa 1500 Euro. Verletzt wurde niemand. Der Kleinbus-Fahrer musste dennoch in eine Klinik - zur Blutentnahme. Denn ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von umgerechnet 1,42 Promille. Der Mann sieht nun den Folgen einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr entgegen. (kru)