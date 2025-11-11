Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Ein 18-Jähriger hat in Mittweida am Dienstag für einen Polizeieinsatz gesorgt.
Ein 18-Jähriger hat in Mittweida am Dienstag für einen Polizeieinsatz gesorgt. Bild: Carsten Rehder/dpa
Mittweida
Mann mit Pistole vor Grundschule: 18-Jähriger löst in Mittweida Polizeieinsatz aus
Redakteur
Von Manuel Niemann
Kinder auf dem Weg zur Schule, ein Mann mit vermeintlicher Waffe – in Mittweida endete die Aufregung glimpflich.

Ein Mann hat mit einer Pistole am Dienstagmorgen in Mittweida für Aufregung gesorgt. Gegen 7.15 Uhr stand er nach Angaben der Polizeidirektion Chemnitz, die alarmiert worden war, vor der Pestalozzi-Grundschule an der Kirchstraße, ohne jedoch die Waffe auf Menschen zu richten. Noch bevor die Polizei eintraf, entfernte sich der junge Mann in...
14:25 Uhr
2 min.
AfD-Parteibüro in Mittweida erneut Ziel von Farbattacke
Am Montag waren die Schmierereien am Bürgerbüro der AfD bereits wieder entfernt.
Zum zweiten Mal binnen weniger Tage haben Unbekannte das AfD-Parteibüro in Mittweida mit roter Farbe beschmiert. Carolin Bachmann spricht von „Blut-Graffiti“ und beklagt „wöchentlichen Vandalismus“.
Manuel Niemann
22.10.2025
1 min.
Mann mit Softair-Waffe sorgt für Großeinsatz der Polizei in Wilkau-Haßlau
Am Dienstagabend kam es in Wilkau-Haßlau zu einem Polizeieinsatz.
Etwa 20 Beamte kamen am Dienstagabend in Wilkau-Haßlau zum Einsatz. Ein Mann mit Softair-Waffe versetzte die Polizei in Alarmbereitschaft.
Sabrina Seifert
11.11.2025
2 min.
Erst zu mild, dann kalt: Kommt am Wochenende der Schnee nach Sachsen?
Können am Wochenende erste, kleine Schneemänner gebaut werden?
Dem Freistaat steht wettermäßig eine abwechslungsreiche Woche ins Haus. Erst gehen die Temperaturen ungewohnt hoch, dann folgt der Absturz. Kommt die erste weiße Pracht?
Patrick Hyslop
13:45 Uhr
1 min.
Eissportzentrum wird zum Märchenwald: Eismärchen kehrt mit „König Drosselbart“ zurück
2024 wurde „Max und Moritz“ aufs Eis gebracht, in diesem Jahr kommt „König Drosselbart“.
Der Vorverkauf für die Tickets hat begonnen. Anfang Dezember sind mehrere Aufführungen geplant.
Laetitia Feddersen
10.11.2025
2 min.
Brückensorgenkind von Mittelsachsen wird abgerissen
Am Montag wurde eine erneute Prüfung der Brücke in Gadewitz vorbereitet. Die Brücke soll abgerissen werden.
Die denkmalgeschützte Brücke über die Bahnstrecke Riesa-Chemnitz ist seit etwa zwei Jahren gesperrt. Nun soll sie abgerissen und neu gebaut werden.
Jan Leißner
13:47 Uhr
2 min.
Junge Generation fühlt sich schlecht auf KI vorbereitet
Selbsteinschätzung: Mehr als die Hälfte der Befragten findet, dass die eigenen KI-Fähigkeiten ausbaufähig oder schwach sind.
Die Gen Z geht mit ihren Kompetenzen hart ins Gericht: KI bietet Chancen, doch der Umgang mit dieser will gelernt sein. Bietet ein Arbeitgeber nichts an, könnte er ein Problem bekommen.
Mehr Artikel