Mann mit Pistole vor Grundschule: 18-Jähriger löst in Mittweida Polizeieinsatz aus

Mittweida
Kinder auf dem Weg zur Schule, ein Mann mit vermeintlicher Waffe – in Mittweida endete die Aufregung glimpflich.
Ein Mann hat mit einer Pistole am Dienstagmorgen in Mittweida für Aufregung gesorgt. Gegen 7.15 Uhr stand er nach Angaben der Polizeidirektion Chemnitz, die alarmiert worden war, vor der Pestalozzi-Grundschule an der Kirchstraße, ohne jedoch die Waffe auf Menschen zu richten. Noch bevor die Polizei eintraf, entfernte sich der junge Mann in...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.