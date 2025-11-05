Mehr Durchblick: Neue Augenarztpraxis für Frankenberg

Der Ausbau läuft gerade auf Hochtouren: Die Allgemeine Wohnungsgenossenschaft (AWG) baut ein ehemaliges Großraumbüro an der Freiberger Straße zur Praxis um. Bekommen neue Patienten hier einen Termin?

Die Orthopädie-Schuhtechnik Andreas Oehme bekommt neue Nachbarn. Das Augenzentrum MVZ Pirna eröffnet hier Anfang kommenden Jahres eine neue Praxis. Im Moment geben sich daher die Handwerker in der Freiberger Straße 51 die Klinke in die Hand. Wo sollen die Deckenleuchten installiert werden? Was ist mit Lautsprechern? Wohin kommt der...