Mehr Geld für Sachsen Kitas: Keine Schulden - sondern Investitionen, die sich lohnen

Mittweida reagiert auf sinkende Geburtenzahlen. Alle Kitas sollen bestehen bleiben, aber Personalabbau ist nicht zu vermeiden. Dabei könnte der Freistaat genau jetzt ein Zeichen setzen. Ein Kommentar.

In Sachsen werden bald deutlich weniger Kinder als in den Vorjahren Krippe und Kindergarten besuchen. Eigentlich müsste sich das Personal darüber freuen, weil die Erzieherinnen und Erzieher damit entlastet würden, mehr Zeit für die Betreuung hätten. Eigentlich. An eine Absenkung des Personalschlüssels wird in Sachsen aber nicht gedacht....