Messe in Mittweida: So aktiv ist das Leben mit 60+

Es geht um Freizeitangebote, Ehrenamt und Engagement sowie Beratungsmöglichkeiten für Leute im Alter von über 60 Jahren.

Zur Messe „Zu jung, um alt zu sein“ wird am Donnerstag von 14 bis 18 Uhr in die Bürkelhalle Mittweida eingeladen. „Sind Sie 60+ oder auch kurz davor, und möchten sich in der Stadt engagieren, amüsieren oder auch ganz einfach Ihr Wissen, Ihre Erfahrungen, Ihre Talente weitergeben oder einbringen? Dann laden wir Sie ein, sich über...