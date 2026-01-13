MENÜ
  • Mit der City-Bahn von Chemnitz nach Döbeln und Flöha? So steht es um die Pläne des Chemnitzer Modell

Die City-Bahn C15 in Hainichen im Dezember. Wegen Vermessungen fahren zurzeit tagsüber Busse zwischen Hainichen und Frankenberg. Bild: Franziska Bernhardt-Muth/Archiv
Mittweida
Mit der City-Bahn von Chemnitz nach Döbeln und Flöha? So steht es um die Pläne des Chemnitzer Modell
Von Franziska Bernhardt-Muth
Bis Mittweida, Burgstädt und Hainichen fährt bereits die City-Bahn aus der Großstadt. Weitere Pläne liegen in der Schublade. Doch wann könnte es etwas damit werden?

Erfreuliche Nachrichten zum öffentlichen Nahverkehr im Raum Chemnitz gab es zum Jahresbeginn: Der Baustart für die nächste Ausbaustufe des Chemnitzer Modells steht im Februar bevor. Die Landesdirektion hat Baurecht für den ersten Abschnitt in Richtung Limbach-Oberfrohna geschaffen. Damit soll der Zentrumsring der Bahn um die Chemnitzer...
Mehr Artikel