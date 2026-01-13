Mit der City-Bahn von Chemnitz nach Döbeln und Flöha? So steht es um die Pläne des Chemnitzer Modells

Mittweida
Bis Mittweida, Burgstädt und Hainichen fährt bereits die City-Bahn aus der Großstadt. Weitere Pläne liegen in der Schublade. Doch wann könnte es etwas damit werden?
Erfreuliche Nachrichten zum öffentlichen Nahverkehr im Raum Chemnitz gab es zum Jahresbeginn: Der Baustart für die nächste Ausbaustufe des Chemnitzer Modells steht im Februar bevor. Die Landesdirektion hat Baurecht für den ersten Abschnitt in Richtung Limbach-Oberfrohna geschaffen. Damit soll der Zentrumsring der Bahn um die Chemnitzer...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.