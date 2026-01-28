Mit Praxisbezug ins Studium oder den Beruf: Warum Schüler ans Berufsschulzentrum Döbeln-Mittweida wechseln

Mittweida
Praxisnähe, digitale Technik, und eine familiäre Atmosphäre: Die Fachoberschule Mittweida macht Jugendliche fit für Hochschule und Beruf. Am Samstag stellt sich die Schule beim Tag der offenen Tür vor.
Das Schweineherz auf dem Schneidebrett glänzt matt, es taut noch auf, daneben warten Schafaugen. Im Bioraum des Beruflichen Schulzentrums in Mittweida (BSZ) beugen sich Tabea (18) und Chiara (17) über das Mikroskop, während Lehrerin Isabelle Claus Methylenblau vorbereitet, um Zellgebewebe einzufärben.
