MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Mittelsachsen
  • |
  • Mittweida
  • |

  • Mit Praxisbezug ins Studium oder den Beruf: Warum Schüler ans Berufsschulzentrum Döbeln-Mittweida wechseln

Tabea Barthel (18) aus Altmittweida und Chiara Sachse (17) aus Sachsenburg sind beide vom Gymnasium nach der zehnten Klasse an die Fachoberschule gewechselt.
Tabea Barthel (18) aus Altmittweida und Chiara Sachse (17) aus Sachsenburg sind beide vom Gymnasium nach der zehnten Klasse an die Fachoberschule gewechselt. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Am Schweineherz lässt sich grob auch anatomische Aufbau des menschlichen Herzens erklären oder die Schülerinnen und Schüler erforschen den Zellaufbau unter dem Mikroskop.
Am Schweineherz lässt sich grob auch anatomische Aufbau des menschlichen Herzens erklären oder die Schülerinnen und Schüler erforschen den Zellaufbau unter dem Mikroskop. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Am Sonnabend öffnet die Fachoberschule in Mittweida zum Tag der offen Tür. Parallel ist auch am Standort Döbeln die Berufschule mit den Bereichen Elektrotechnik, Lagerlogistik und Wirtschaft und Verwaltung geöffnet.
Am Sonnabend öffnet die Fachoberschule in Mittweida zum Tag der offen Tür. Parallel ist auch am Standort Döbeln die Berufschule mit den Bereichen Elektrotechnik, Lagerlogistik und Wirtschaft und Verwaltung geöffnet. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Biolehrerin Isabelle Claus versucht, auf die Wünsche ihrer Schüler im Fachbereich Gesundheit und Soziales einzugehen: Wenn die sich für die Anatomie der Augen oder des Herzens interessieren, werden Anschauungsobjekte bei regionalen Fleischern vom Schwein oder Schaf besorgt.
Biolehrerin Isabelle Claus versucht, auf die Wünsche ihrer Schüler im Fachbereich Gesundheit und Soziales einzugehen: Wenn die sich für die Anatomie der Augen oder des Herzens interessieren, werden Anschauungsobjekte bei regionalen Fleischern vom Schwein oder Schaf besorgt. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Katrin Neumann ist Schulleiterin des Beruflichen Schulzentrums Döbeln-Mittweida.
Katrin Neumann ist Schulleiterin des Beruflichen Schulzentrums Döbeln-Mittweida. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Tabea Barthel (18) aus Altmittweida und Chiara Sachse (17) aus Sachsenburg sind beide vom Gymnasium nach der zehnten Klasse an die Fachoberschule gewechselt.
Tabea Barthel (18) aus Altmittweida und Chiara Sachse (17) aus Sachsenburg sind beide vom Gymnasium nach der zehnten Klasse an die Fachoberschule gewechselt. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Am Schweineherz lässt sich grob auch anatomische Aufbau des menschlichen Herzens erklären oder die Schülerinnen und Schüler erforschen den Zellaufbau unter dem Mikroskop.
Am Schweineherz lässt sich grob auch anatomische Aufbau des menschlichen Herzens erklären oder die Schülerinnen und Schüler erforschen den Zellaufbau unter dem Mikroskop. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Am Sonnabend öffnet die Fachoberschule in Mittweida zum Tag der offen Tür. Parallel ist auch am Standort Döbeln die Berufschule mit den Bereichen Elektrotechnik, Lagerlogistik und Wirtschaft und Verwaltung geöffnet.
Am Sonnabend öffnet die Fachoberschule in Mittweida zum Tag der offen Tür. Parallel ist auch am Standort Döbeln die Berufschule mit den Bereichen Elektrotechnik, Lagerlogistik und Wirtschaft und Verwaltung geöffnet. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Biolehrerin Isabelle Claus versucht, auf die Wünsche ihrer Schüler im Fachbereich Gesundheit und Soziales einzugehen: Wenn die sich für die Anatomie der Augen oder des Herzens interessieren, werden Anschauungsobjekte bei regionalen Fleischern vom Schwein oder Schaf besorgt.
Biolehrerin Isabelle Claus versucht, auf die Wünsche ihrer Schüler im Fachbereich Gesundheit und Soziales einzugehen: Wenn die sich für die Anatomie der Augen oder des Herzens interessieren, werden Anschauungsobjekte bei regionalen Fleischern vom Schwein oder Schaf besorgt. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Katrin Neumann ist Schulleiterin des Beruflichen Schulzentrums Döbeln-Mittweida.
Katrin Neumann ist Schulleiterin des Beruflichen Schulzentrums Döbeln-Mittweida. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Mittweida
Mit Praxisbezug ins Studium oder den Beruf: Warum Schüler ans Berufsschulzentrum Döbeln-Mittweida wechseln
Redakteur
Von Manuel Niemann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Praxisnähe, digitale Technik, und eine familiäre Atmosphäre: Die Fachoberschule Mittweida macht Jugendliche fit für Hochschule und Beruf. Am Samstag stellt sich die Schule beim Tag der offenen Tür vor.

Das Schweineherz auf dem Schneidebrett glänzt matt, es taut noch auf, daneben warten Schafaugen. Im Bioraum des Beruflichen Schulzentrums in Mittweida (BSZ) beugen sich Tabea (18) und Chiara (17) über das Mikroskop, während Lehrerin Isabelle Claus Methylenblau vorbereitet, um Zellgebewebe einzufärben.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
31.01.2026
3 min.
Erster Dschungel-Rauswurf - Wer muss gehen?
Streiten immer wieder um das Gleiche: Gil und Ariel.
Im Dschungelcamp beginnt die ernste Phase. Am Tag acht muss der erste Promi gehen. Auch der Musiker Gil Ofarim steht wieder im Zentrum der Aufmerksamkeit.
26.01.2026
3 min.
Motorräder auf dem Stausee: So gefährlich ist das Eis an der Kriebsteintalsperre
Am Steg des Marineclubs in Lauenhain war die Eisdecke am Sonntag 24 Zentimeter dick.
Lebensgefahr, Bußgeld, Ärger mit der Versicherung: Ein Ausflug aufs Eis kann teuer und lebensbedrohlich werden. Warum Zweckverband, Stadt und ein Anwalt jetzt eindringlich warnen.
Manuel Niemann
28.01.2026
8 min.
Sieben Jahre Garantie und trotzdem nur Werkstatt-Ärger: Was ein Vogtländer mit seinem Kia durchhat
Torsten Götze aus Adorf im Vogtland fährt einen Kia Sorento. Momentan steht sein Dienstwagen aber allzu oft in der Werkstatt.
Ärger mit dem Auto hat jeder mal. Was Torsten Götze aus dem Vogtland erlebt hat, ist aber eine andere Nummer: Seit Herbst 2024 blieb er mit seinem Dienstwagen immer wieder liegen – und wartete monatelang auf Reparaturen. Chronologie einer Werkstatt-Odyssee.
Andreas Rentsch
27.01.2026
4 min.
Motorräder auf gefrorener Talsperre Kriebstein unterwegs: Video sorgt für Kritik und Klicks im Netz
Am Hafen in Kriebstein warnt der Zweckverband mit Schildern vor der Lebensgefahr beim Betreten des Eises auf der Talsperre.
Dröhnende Motoren auf dem Eis, tausende Likes im Netz: Ein Video von der Kriebsteintalsperre löst Debatten aus. Experten erklären, warum Warnungen nicht jeden bremsen.
Manuel Niemann
31.01.2026
2 min.
Ex-Schauspieler Chasing Horse wegen Missbrauchs schuldig
Nathan Chasing Horse wurde von einer Jury wegen Missbrauchs schuldig befunden. (Archivbild)
Als Teenager spielte Nathan Chasing Horse in dem preisgekrönten Western "Der mit dem Wolf tanzt" eine Figur namens "Lächelt viel". In einem Missbrauchs-Prozess ist er nun schuldig gesprochen worden.
30.01.2026
4 min.
„Die Innenstadt ist tot“: Eine Analyse zum Ladensterben im Erzgebirge
Auch in Annaberg-Buchholz ist die Innenstadt mit Wolkensteiner und Buchholzer Straße vom Ladensterben betroffen.
Dass nun auch Post und Banken die Annaberger Innenstadt verlassen, hat für viel Wirbel gesorgt. Die Stadt hat die Alarmsignale erkannt. Doch kommt das zu spät?
Patrick Herrl
Mehr Artikel