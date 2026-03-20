Mittelsachsen: „Vergissmeinnicht“-Aktion als Zeichen gegen Demenz

Mit mehr als 80 Pflanzen in Mittweida, Rochlitz und Schweikershain setzten Mitarbeitende und Gäste ein Zeichen für Menschen mit Demenz.

Das Klinikum Mittweida, das Pflegezentrum „Lindenblick“ in Rochlitz und das Altenpflegeheim in Schweikershain haben sich erneut an der Pflanzaktion „Vergissmeinnicht“ beteiligt. Wie das Klinikum mitteilte, wurden am 19. März an den drei Standorten über 80 Vergissmeinnicht gepflanzt.