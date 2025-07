Mittweida: 40-Jähriger stirbt bei schwerem Unfall

Ein VW war von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt.

Mittweida.

Ein 40-Jähriger ist Freitagmittag bei einem schweren Unfall zwischen dem Rossauer Ortsteil Weinsdorf und dem Mittweidaer Ortsteil Neudörfchen ums Leben gekommen. Wie eine Sprecherin der Polizeidirektion Chemnitz am Nachmittag mitteilte, befuhr der 40-jährige Fahrer eines Pkw VW gegen 12.15 Uhr die Weinsdorfer Straße aus Richtung Weinsdorf in Richtung Mittweida. Aus bisher noch unbekannter Ursache kam das Auto auf abschüssiger Fahrbahn in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der VW-Fahrer erlitt laut Polizeibericht schwerste Verletzungen, an denen er noch am Unfallort verstarb. Angaben zum entstandenen Sachschaden liegen der Stabsstelle Kommunikation derzeit nicht vor. (fp)