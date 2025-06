Mittweida: 60-Jährige stürzt mit Fahrrad

Mitten am Tag, ein Sturz und schwere Verletzungen – was geschah auf der Hainichener Straße in Mittweida?

Schmerzhafter Sturz mit einem Fahrrad in Mittweida: Eine 60 Jahre alte Frau war am Samstagmittag mit ihrem Fahrrad auf der Hainichener Straße in Richtung Chemnitzer Straße unterwegs. Ungefähr 100 Meter nach der Einmündung der Weinsdorfer Straße passierte dann kurz nach 13 Uhr das Unglück. Die Frau stürzte aus bisher ungeklärter Ursache mit...